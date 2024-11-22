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22 ноября 2024, 09:30

Представители благотворительных организаций посетили Изюм в Харьковской области

22 ноября 2024, 09:30
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фото: РВА
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Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine

Об этом сообщает Изюмская РВА, передает RegioNews.

Заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин и начальник управления социальной защиты населения Изюмского горсовета Людмила Гарнат обсудили с руководством Днепровского полевого офиса и заместителем исполнительного директора ВПП ООН Валери Гварньери потребности уязвимых категорий населения в дальнейшей гуманитарной поддержке.

"Благодаря ВПП ООН в партнерстве с ADRA Ukraine не первый год уязвимые слои населения Изюмской громады обеспечены необходимым. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, в такое сложное время. Спасибо за постоянную, важную помощь для наших жителей", – отметил Мацокин.

Во время визита команда ADRA Ukraine во главе с руководителем проекта Романом Орловым и операционной менеджеркой Мариной Потехой организовала выдачу продуктовых наборов от ВПП ООН для жителей 14-го квартала Изюма.

Получители помощи также приняли участие в фокус-группе под руководством Валери Гварньери, где благодарили за поддержку и делились своими историями.

Кроме того, на пункте выдачи представитель FSD Ukraine, Швейцарского фонда противоминной деятельности провел для жителей разъяснительную работу о рисках, связанных с взрывоопасными остатками войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Харьковская область Изюм Благотворительность помощь гуманитарная помощь
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