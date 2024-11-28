Олег Синегубов: Даже в условиях войны наши университеты остаются активными участниками мирового образовательного и научного процесса

фото: Олег Синегубов/ХОВА

В Харьковской ОВА на совещании с ректорами заведений высшего образования обсудили ключевые шаги для развития международного сотрудничества харьковских вузов. В частности, недавно был подписан меморандум о сотрудничестве с международными университетами

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

"Харьков продолжает развивать международное сотрудничество, и мы гордимся тем, что даже в условиях войны наши университеты остаются активными участниками мирового образовательного и научного процесса. Таким образом, реализуем План внутренней устойчивости страны президента Владимира Зеленского в рамках пункта "Человеческий капитал" — расширяем образовательные и научные возможности для студентов и ученых области", – подчеркнул Олег Синегубов.

Международные университеты предлагают современные образовательные программы и доступ к передовым технологиям, разработкам и международным программам обмена, что открывает уникальные возможности для учебных заведений Харьковщины.

Также в ОВА рассказали, что харьковские предприятия готовятся представить свои возможности на международном рынке. Харьковская ОВА активно привлекает бизнес к реализации совместных проектов в таких областях, как ИТ, агротехнологии и других перспективных отраслях.

Напомним, международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА воспитатели детсадов региона прошли соответствующее обучение в столице. Их учили, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов.