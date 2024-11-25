фото: ДСНС

Число постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 25 листопада збільшилась до 23

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"14 людей госпіталізовані. Серед них п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки сталася пожежа на площі 80 кв.метрів. Горіли фасад нежитлової будівлі та легковики. Рятувальники ліквідували пожежу.

Також в результаті обстрілу пошкоджені поруч розташовані житлові та адміністративні будівлі, легкові автомобілі.

Нагадаємо, росіяни здійснили ракетний обстріл центра Харкова 25 листопада, близько 8:30. Раніше повідомлялося про 19 постраждалих.

В ОВА показали наслідки ворожого удару по центру Харкова.