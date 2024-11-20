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Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) подозревает главу Харьковского облсовета во внесении недостоверных данных в декларацию за 2022 год более чем на 3,4 млн грн. Возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Ведомство не называет имени чиновницы, но известно, что Харьковский областной совет с 19 августа 2021 года возглавляет Татьяна Егорова-Луценко.

В сообщении отмечается, что чиновница не указала в декларации недвижимое имущество в Ницце, Франция, стоимость которого может составить 88 тыс. евро и которым пользуется ее муж. Также выявлены признаки завышения отраженного в декларации размера наличных денег более чем на 680 тыс. грн.

Также НАПК подверг сомнению факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie's (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

По результатам рассмотрения обоснованного заключения НАПК НАБУ внесло в ЕРДР сведения и возбудило уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Полтавской области Олег Пахниц внес в свою декларацию за 2023 год самолет, 30 земельных участков и автомобили.