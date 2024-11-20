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20 листопада 2024, 10:29

НАЗК знайшло у очільниці Харківської облради незадекларованого майна на 3,4 млн грн

20 листопада 2024, 10:29
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Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) підозрює голову Харківської облради у внесенні недостовірних даних у декларацію за 2022 рік на понад 3,4 млн грн. Розпочало кримінальне провадження

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Відомство не називає імені посадовиці, але відомо, що Харківську обласну раду з 19 серпня 2021 року очолює Тетяна Єгорова-Луценко.

У повідомленні зазначається, що посадовиця не зазначила у декларації нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро і яким користується її чоловік. Також виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Також НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

За результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК НАБУ внесло в ЄРДР відомості та розпочало кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про недостовірне декларування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області Олег Пахніц вніс у свою декларацію за 2023 рік літак, 30 земельних ділянок та автомобілі.

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