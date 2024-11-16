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16 ноября 2024, 11:30

Ночью украинская ПВО сбила более 50 российских "шахедов"

16 ноября 2024, 11:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 16 ноября армия РФ атаковала Украину более 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 53 вражеских дрона, еще 30 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300. Также враг запустил 83 ударных БПЛА из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбытие 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины.

Напомним, утром 16 ноября россияне атаковали Запорожье и Запорожский район ударными БПЛА типа "Shahed 136". Из-за авианалета поврежден объект критической инфраструктуры.

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