Ночью украинская ПВО сбила более 50 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 ноября армия РФ атаковала Украину более 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 53 вражеских дрона, еще 30 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300. Также враг запустил 83 ударных БПЛА из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбытие 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины.

Напомним, утром 16 ноября россияне атаковали Запорожье и Запорожский район ударными БПЛА типа "Shahed 136". Из-за авианалета поврежден объект критической инфраструктуры.