Для удара по Харькову россияне применили новый тип БПЛА: подробности от прокуратуры

фото: Харьковская областная прокуратура

Днем 12 ноября российские войска нанесли по Харькову удары новым беспилотником под названием "Молния"

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По данным следствия, 12 ноября около 13:55 вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе.

Пострадали два человека. У 50-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. 55-летняя женщина получила осколочное ранение и ожог. Также в результате атаки выбиты окна в многоэтажках.

"Предварительно, для удара враг применил новую разработку дрона, а именно ударный БПЛА "Молния", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновых атак по Харькову 12 ноября пострадали три человека.