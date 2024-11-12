Оккупанты сбросили на Донетчину 14 авиабомб: ранены гражданские, повреждены почти 100 домов
За прошедшие сутки российские войска нанесли 3 254 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали четверо мирных жителей, среди которых 16-летний ребенок
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.
Оккупанты атаковали города Константиновка, Краматорск, Курахово, Лиман, Покровск, Северск, Часов Яр, поселки Беленькое, Шевченко, а также села Кривая Лука и Николаевка.
Российские захватчики повредили 121 гражданский объект, из них 98 жилых домов.
"На Краматорск оккупанты сбросили три бомбы "УМПБ Д-30СН" — ранили гражданского, повредили 30 частных домов и 9 автомобилей", — говорится в сообщении.
Также в течение 11 ноября:
- По Беленькому Краматорской общины РФ ударила четырьмя управляемыми бомбами "ФАБ-250" — ранен подросток 2008 года рождения. Разрушения получили 30 частных домов, учебное заведение, объект критической инфраструктуры, админздание, магазин, пять гражданских авто.
- В результате артиллерийского обстрела Николаевки травмирован человек, повреждены шесть частных домов. Еще один раненый – в Часовом Яру.
- По Константиновке враг нанес авиаудар бомбой "УМПБД-30 СН" — повреждены 22 частных дома и линия электропередач.
- В Лимане ударом бомбы "УМПБ Д-30СН" частично разрушен многоквартирный дом.
- Пять бомб УМПБД-30 СН россияне направили на Кривую Луку – повредили восемь частных домов.
- В Покровске вражеский дрон повредил торговый павильон. В Курахово из-за российских обстрелов повреждена плотина водохранилища.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине из-за российской ракетной атаки 11 ноября погибла мама с тремя детьми, выжил только отец.