Оккупанты сбросили на Донетчину 14 авиабомб: ранены гражданские, повреждены почти 100 домов

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За прошедшие сутки российские войска нанесли 3 254 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали четверо мирных жителей, среди которых 16-летний ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

Оккупанты атаковали города Константиновка, Краматорск, Курахово, Лиман, Покровск, Северск, Часов Яр, поселки Беленькое, Шевченко, а также села Кривая Лука и Николаевка.

Российские захватчики повредили 121 гражданский объект, из них 98 жилых домов.

"На Краматорск оккупанты сбросили три бомбы "УМПБ Д-30СН" — ранили гражданского, повредили 30 частных домов и 9 автомобилей", — говорится в сообщении.

Также в течение 11 ноября:

По Беленькому Краматорской общины РФ ударила четырьмя управляемыми бомбами "ФАБ-250" — ранен подросток 2008 года рождения. Разрушения получили 30 частных домов, учебное заведение, объект критической инфраструктуры, админздание, магазин, пять гражданских авто.

ранен подросток 2008 года рождения. Разрушения получили 30 частных домов, учебное заведение, объект критической инфраструктуры, админздание, магазин, пять гражданских авто. В результате артиллерийского обстрела Николаевки травмирован человек, повреждены шесть частных домов. Еще один раненый – в Часовом Яру.

По Константиновке враг нанес авиаудар бомбой "УМПБД-30 СН" — повреждены 22 частных дома и линия электропередач.

В Лимане ударом бомбы "УМПБ Д-30СН" частично разрушен многоквартирный дом.

Пять бомб УМПБД-30 СН россияне направили на Кривую Луку – повредили восемь частных домов.

В Покровске вражеский дрон повредил торговый павильон. В Курахово из-за российских обстрелов повреждена плотина водохранилища.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине из-за российской ракетной атаки 11 ноября погибла мама с тремя детьми, выжил только отец.