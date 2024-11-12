Для удару по Харкову росіяни застосували новий тип БПЛА: подробиці від прокуратури

фото: Харківська обласна прокуратура

Вдень 12 листопада російські війська завдали по Харкову ударів новим безпілотником під назвою "Молнія"

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, 12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі.

Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік. Також внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.

"Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрону, а саме ударний БпЛА "Молнія", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронових атак по Харкову 12 листопада постраждали троє людей.