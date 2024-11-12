Появилось видео момента взрыва на Кураховской дамбе

фото: скриншот с видео

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Сейчас вода из Кураховского водохранилища наполняет реку Волча, в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

Местные власти сообщили, что Кураховому затопление не угрожает, а жители прибрежных сел были эвакуированы.

Также в ТСН заявили, что оккупанты распространяют фото якобы поврежденной плотины водохранилища, однако на самом деле на нем изображена разрушенная в 2022 году Козаровицкая дамба на Киевщине.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил подрыв оккупантами плотины Кураховского водохранилища.