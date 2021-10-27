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27 октября 2021, 15:24 338

В Харькове ищут человека, который сразу после аварии подал заявление об угоне Infinity

27 октября 2021, 15:24 338
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Фото: из открытых источников
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В полиции Харькова сразу после смертельного инцидента подали заявление об угоне автомобиля Infinity, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский

Об этом во время брифинга сказал начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников, пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных розыскных действий", - сообщил он.

Сейчас правоохранители устанавливают, от кого поступило сообщение о краже авто.

По словам Александра Умникова, правоохранители уже изъяли записи с уличных камер наблюдения и передали экспертам.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников рассказал, что 16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезв.

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