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27 жовтня 2021, 15:24 335

У Харкові шукають людину, яка одразу після аварії подала заяву про викрадення Infinity

27 жовтня 2021, 15:24 335
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Фото: з відкритих джерел
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До поліції Харкова відразу після смертельного інциденту подали заяву про викрадення автомобіля Infinity, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський

Про це під час брифінгу сказав начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков, пише RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

"Є заява-повідомлення про угон транспортного засобу, за вказаним фактом йде перевірка. Також буде надано ґрунтовну юридичну оцінку цьому і проведено низку слідчих розшукових дій", - повідомив він.

Наразі правоохоронці встановлюють, від кого надійшло повідомлення про крадіжку авто.

За словами Олександра Умнікова, правоохоронці вже вилучили записи з вуличних камер спостереження та передали експертам.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков розповів, що 16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим.

заява розслідування поліція авто угон

 
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