Будут стоять до победы: на Майдане продолжаются акции протеста ФОПов

Предприниматели требуют отмены локдауна

Предприниматели требуют отмены локдауна

Фото: Facebook

В центре Киева на Майдане Независимости продолжаются акции протеста ФОПов. По словам участников митинга, они будут стоять до победы, а их требования остаются прежними: отмена локдауна и сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательного перехода на РРО.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Политика Страны".

"Будем стоять до тех пор, пока не начнётся сессия Верховной Рады. Это как минимум. Дальше будем смотреть на действия власти по отношению к нам. Возможно, соберём опять большой, мощный митинг. Я думаю, что он будет и не один. Власть пошла нам немного на уступки, но сделала нам отсрочку казни. Не отмену казни, а именно отсрочку", - сообщил участник акции Александр Нескович, предприниматель книжного рынка.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич также рассказал о дальнейших планах и действиях протестного движения.

Сейчас пройдут праздники и начнём опять активные пиковые дни, когда будем мобилизовать коллег со всей Украины", - заявил Доротич.

Напомним, в Киеве 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.