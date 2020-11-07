Это стало возможным после переоснащения кардиологического отделения Уманской ЦРБ

Это стало возможным после переоснащения кардиологического отделения Уманской ЦРБ

Фото: Сергей Сергийчук Facebook

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук, сообщает RegioNews.

Глава ОГА отметил, что за средства государственного, областного и местного бюджетов и меценатов приобретен новый ангиограф за 23 млн грн и другое медицинское оборудование еще на 4 млн грн, а также полностью отремонтированы помещения за 11 млн грн.

Мы рассчитываем, что в Уманской районной больнице кардиохирургия будет одним из приоритетных направлений. Район достаточно удален от областного центра, поэтому возможность оказания неотложной медицинской помощи позволит спасать больше людей", - поделился планами Сергей Сергийчук.

Глава ОГА отметил, что возможности спасения пациентов с кардиопатологиями выросли в разы, профессиональную помощь будут оказывать без длительных транспортировок. Отделения и врачи работают 24 часа 7 дней в сутки. Уже за первые недели работы в учреждении провели 36 коронарографий и 9 стентирований.

Это результат совместной работы многих депутатов областного и районных советов, областного управления здравоохранения, присоединились и местные предприниматели, которые понимают важность развития медицины", - подчеркнул Сергей Сергийчук.

Отдельно глава ОГА поблагодарил медиков и специалистов, которые вырастили не одного профессионала в сфере кардиохирургии - директора национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Василия Лазоришинца и его заместителя по научной работе Анатолия Руденко, которые дали высокую оценку работе отделения. Лучших слов заслужили и специалисты Черкасского областного кардиоцентра.

Эти люди поддерживают уманчан еще с этапа идеи и до сих пор. А потому, уверены, что с такими надежными партнерами достигнем многого", – подытожил председатель ОГА.

В Умани начали проводить операции на сердце В реконструированном отделении Уманской центральной районной больницы... Posted by Сергей Сергейчук on Saturday, November 7, 2020

Напомним, ранее председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук заявил, что тарифы на тепло для черкащан завышены на 20%, и поэтому он обращался к теплопоставщиков об уменьшении тарифов на отопление и горячую воду.