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09 октября 2020, 15:19 1

Нацполиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые перевозили товар из ЕС

09 октября 2020, 15:19 1
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В состав группы входило пять жителей Закарпатской области
В состав группы входило пять жителей Закарпатской области
Фото: Нацполиция
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Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов. Завладев продукцией на территории Европы, контрабандой доставляли товар до Украины, а затем сбывали. Сумма нанесенного ущерба достигает 9,5 миллиона гривен.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Известно, что преступная организация мошенническим путем присваивала транспортные грузы на территории стран Европейского Союза, а именно: Германии, Чехии, Польши, Италии, Литвы, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Королевства Бельгии, Королевства Нидерландов.

Всем пятерым членам преступной организации объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2, 4 ст. 190 (Мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили схему незаконного перемещения табачных изделий через таможенную территорию Украины.

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