На Николаевщине 6 полицейских подозревают в пытках задержанного

Противоправные действия происходили в служебных кабинетах

Противоправные действия происходили в служебных кабинетах

Фото: ГБР

Следователи ГБР в городе Николаеве сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов Нацполиции в Николаевской области в пытках по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, 21 апреля 2020 года в рамках уголовного производства по факту хищения электроэнергии для майнинга криптовалют правоохранители провели обыски у местного жителя.

По версии следствия, он был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование.

В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела причинили потерпевшему сильную физическую боль и физическее и моральные страдания", - говорится в сообщении.

Четверым правоохранителям ГБР сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий еще 27-28 мая.

8 октября всем 6 подозреваемым были вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении их от занимаемых должностей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.