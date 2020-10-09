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09 октября 2020, 16:21 6

Нардеп Качура заявил, что не будет возглавлять фракцию "Слуга народа"

09 октября 2020, 16:21 6
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Он считает главной проблемой фракции заместителей Давида Арахамии
Он считает главной проблемой фракции заместителей Давида Арахамии
Фото: Facebook
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Народный депутат Александр Качура заявил, что информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности, и он не собирается становиться во главе фракции "Слуга народа".

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Часто можно прочитать много интересного о себе в СМИ. Из последнего - это информация о возможном назначении меня на должность председателя фракции партии "Слуга народа", - написал нардеп.

По его словам, такого разговора с президентом у него пока не было.

Но в любом случае я готов принять участие в перезагрузке работы фракции", - заявил Качура.

Он также добавил, что проблемой фракции является не ее руководитель Давид Арахамия, а его отдельные заместители.

Именно из-за них, по мнению нардепа, страдает организация коммуникации между депутатами.

Напомним, 6 октября СМИ сообщали, что "Слуга народа" Качура может возглавить пропрезидентскую фракцию вместо Арахамии.

Слуга народа Александр Качура фракция заявление Давид Арахамия
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