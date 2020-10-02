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02 октября 2020, 17:27 4

Суд по делу Кернеса в Полтаве перенесли почти на два месяца

02 октября 2020, 17:27 4
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Причина - неявка участников дела через карантин
Причина - неявка участников дела через карантин
Фото: Politeka
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Киевский райсуд Полтавы перенес почти на два месяца подготовительное заседание по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которых подозревают в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух активистов Харьковского Євромайдану в январе 2014 года.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает RegioNews.

Подготовительное судебное заседание в деле против Геннадия Кернеса и двух его охранников перенесли. Причина - неявка участников дела через карантин. К тому же Кернес сейчас лечится в Германии", - отметил адвокат.

По его словам, очередное заседание назначено на 20 ноября.

Как известно, охранники по приказу Геннадия Кернеса в январе 2014 года похитили и избили участников харьковского Євромайдану Сергея Ряполова и Александра Кутяніна, которые фотографировали номерные знаки автомобилей возле гостиницы "Националь", где живет городской голова.

Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют по ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 127 (истязание), ч.1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 15 лет заключения. Все трое не считают себя виновными.

Заседание по этому делу переносится уже не впервые, каждый раз из-за неявки обвиняемых.

Кернес Геннадий суд Харьков Полтава мэр Майдан
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