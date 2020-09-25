Пилоты разбившегося самолета могли перепутать дорогу и взлетно-посадочную полосу, - Матиос

Разбившийся под Харьковом самолет совершал учебно-тренировочный полет

Разбившийся под Харьковом самолет совершал учебно-тренировочный полет

Фото: Антон Геращенко Facebook

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос на основе данных из своих источников предполагает, что пилоты могли принять автомобильную дорогу за взлетно-посадочную полосу.

Об этом Матиос сказал в эфире одного из телеканалов, информирует RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил на своей странице в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, самолет с курсантами совершал учебно-тренировочный полет.

Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу... Опубліковано Олексієм Даніловим Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

По словам Анатолия Матиоса, во время учебного полета экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту - 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос.

Напомним, сегодня, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 известно о 22-х погибших и двух выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.

Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Также источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.