Местные выборы 2020: Стало известно, сколько украинцев пойдут голосовать

Выборы состоятся 25 октября

Выборы состоятся 25 октября

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Местные выборы-2020: электоральные настроения граждан", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые представил аналитик Фонда "Деминициативы" Петр Бурковский, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Уже сейчас, опираясь на данные этого опроса, мы можем дать ответ на вопрос: будут выборы или не будут? По мнению 4 из 5 респондентов, наших сограждан, выборы будут. Точно готовы принять участие в них 41% и столько же почти - "скорее готовы принять участие в выборах", - сказал Бурковский.

Не готовы или отказываются принимать участие в выборах, согласно данным опроса, абсолютное меньшинство граждан.

Как подчеркнул Бурковский, во всех макрорегионах Украины политическая мобилизация граждан практически одинакова.

"То есть, если раньше мы иногда наблюдали тенденцию, когда в каких макрорегионах - где больше, где меньше, в зависимости от политической ситуации, от состава участников выборов, - колебалась готовность принять участие в выборах, то сейчас на местных выборах во всех макрорегионах примерно одинаковый уровень политической мобилизации и готовности участвовать в выборах", – проинформировал аналитик.

Социологи также спрашивали у респондентов, насколько честными, по их мнению, будут местные выборы.

"Большинство респондентов, большинство наших сограждан считают, что выборы будут честными, 16% опрошенных говорят, что они вообще убеждены, что никаких нарушений не будет. И чуть больше 40% считают, что даже те мелкие нарушения, которые будут, не повлияют на итоговый результат", - отметил Бурковский.

В то же время 23% опрошенных допускают возможность серьезных нарушений, а 6% украинцев уверены, что результаты будут подтасованы.

При этом, как отметил Эксперт, в восточном макрорегионе Украины - Днепровская, Запорожская, Харьковская области и подконтрольные Украине регионы Донецкой и Луганской областей - более 40% людей сомневаются в том, что выборы будут честными.

Отмечается, что общеукраинское исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 14-19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, сегодня в Украине - последний день, когда кандидаты в депутаты местных советов всех уровней могут пройти регистрацию в избирательных комиссиях.