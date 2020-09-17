Кернес будет баллотироваться в мэры Харькова, - горсовет

У "Блока Кернеса "Успешный Харьков" говорят, что у них нет другого кандидата

У "Блока Кернеса "Успешный Харьков" говорят, что у них нет другого кандидата

Фото: УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес, несмотря на то, что сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии в связи с заражением коронавирусом, будет участвовать в выборах мэра города.

Об этом сообщил СМИ 17 сентября на брифинге директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Regionews со ссылкой на "Укринформ".

"В "Блоке Кернеса "Успешный Харьков" нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса", — сказал он.

Личное присутствие на регистрации кандидатом не нужна, отметил Сидоренко, поскольку Кернес выдвигается от партии, соответственно и документы можно подать от партии.

Директор департамента отметил, что мэр в сознании, а во время транспортировки из больницы в аэропорт был не на аппарате ИВЛ, как написали несколько Телеграмм-каналов, а был подключен к аппарату високопотокової подачи кислорода.

Он был абсолютно в сознании, в сознании он находится и сейчас. Важно отметить, что сам Кернес не хотел покидать Украину и ехать на лечение в Германию, но под давлением близких и родных он на это согласился", — сказал Сидоренко.

В самолете мэр находился в специальной противоковидной капсуле, как того требуют медицинские протоколы, отметил директор департамента.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

6 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.