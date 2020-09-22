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22 сентября 2020, 15:58 4

Украинцам презентовали сериал о местных выборах-2020

22 сентября 2020, 15:58 4
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Он состоит из 10 серий
Он состоит из 10 серий
Рixabay
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Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "Избиратель", разработанный совместно с ОО «Центр содействия реформам» до местных выборов 25 октября.

Презентация сериала состоялась 22 сентября, информирует RegioNews.

"Уже 25 октября в Украине состоятся местные выборы, будем выбирать городских голов, депутатов городских и районных советов. Чтобы голосование и подготовка к нему не были стрессом, а в конце стали понятной процедурой мы - Министерство цифровой трансформации и наши партнеры ОО "Центр содействия реформам" подготовили образовательный сериал "Избиратель"", - отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Іонан во время презентации сериала.

Она рассказала, что в рамках курса для избирателей простым языком объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.

Образовательный сериал состоит из 10 серий и уже доступен на платформе Действие.Цифровое образование.

Ранее в Центризбиркоме прокомментировали возможность переноса местных выборов.

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