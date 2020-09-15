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Кернеса могут отправить на лечение в Германию
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15 сентября 2020, 20:43 7

Кернеса могут отправить на лечение в Германию

15 сентября 2020, 20:43 7
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Друзья и родственники мэра Харькова Геннадия Кернеса рассматривают возможность отправки его на лечение в Берлин.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны, пишет RegioNews.

Сообщается, что Кернес не в коме, но болезнь (коронавирус) протекает в очень сложной форме. В связи с этим друзья и родственники Кернеса рассматривают вариант его перевозки на лечение в одну из стран Европы. Первоначально рассматривался вариант Вены, но теперь в приоритете Германия.

Не исключено, что его отправят в клинику Шарите, где сейчас лечится Навальный. Сейчас решаются как юридические и технические вопросы, связанные с транспортировкой больного, так и чисто медицинские – среди харьковских врачей нет пока единого мнения насколько перелет для Геннадия Адольфовича безопасный. Но решение, скорее всего, будет принято уже в ближайшее время, - говорит источник, близкий к мэру Харькова.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находится на стационарном лечении.

Кернес Геннадий Харьков мэр коронавирус лечение Германия
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