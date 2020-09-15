Кернеса могут отправить на лечение в Германию

Его состояние расценивают как тяжелое

Его состояние расценивают как тяжелое

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны, пишет RegioNews.

Сообщается, что Кернес не в коме, но болезнь (коронавирус) протекает в очень сложной форме. В связи с этим друзья и родственники Кернеса рассматривают вариант его перевозки на лечение в одну из стран Европы. Первоначально рассматривался вариант Вены, но теперь в приоритете Германия.

Не исключено, что его отправят в клинику Шарите, где сейчас лечится Навальный. Сейчас решаются как юридические и технические вопросы, связанные с транспортировкой больного, так и чисто медицинские – среди харьковских врачей нет пока единого мнения насколько перелет для Геннадия Адольфовича безопасный. Но решение, скорее всего, будет принято уже в ближайшее время, - говорит источник, близкий к мэру Харькова.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находится на стационарном лечении.