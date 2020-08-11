В "Слуге народа" рассказали, где возьмут деньги на повышение "минималки"

В сентябре в Украине должно произойти повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен

В сентябре в Украине должно произойти повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен

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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев рассказал, что средства на повышение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен найдут благодаря экономии на обслуживании государственного долга.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24, передает RegioNews.

Возможно, из-за экономии по обслуживанию государственного долга (найдутся средства — ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще предстоит найти", - сказал Гетманцев.

Депутат добавил, что до конца года Украина рассчитывает получить финансовую поддержку от Международного валютного фонда, Еврокомиссии и Всемирного банка.

Напомним, парламент может собраться на внеочередную сессию 25 августа. Планируется принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен.