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11 августа 2020, 13:16 9

"Это угроза от власти": Богдан рассказал о подпале своего автомобиля

11 августа 2020, 13:16 9
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Экс-глава Офиса президента сообщил, что не воспринимает потерю близко к сердцу
Экс-глава Офиса президента сообщил, что не воспринимает потерю близко к сердцу
Фото: из открытых источников
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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил информацию СМИ о том, что сегодня утром подожгли его машину - Tesla Model S, которая сгорела дотла.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост Богдана в Facebook.

По его словам, это потеря тяжелая, но он не воспринимает это близко к сердцу. Более того, он считает это угрозой от власти.

Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента", - отметил он.

Богдан также отмечает, что заказчик данного преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники "сидят в высоких властных кабинетах".

"Его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик))) Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)", - пообещал Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану сегодня ночью подожгли автомобиль Tesla Model S. В полиции уже открыли уголовное дело по факту поджога.

В 03:23 пожар потушили, но в машине был уничтожен салон, багажник, крыша, заднее и переднее стекла, два задних колеса и повреждено покрытие. По сообщению Нацполиции, от огня также пострадали автомобили, припаркованные рядом с Tesla - Mazdа и Honda, принадлежащие местным жителям.

Андрей Богдан поджог транспорт Офис президента конфликт авто
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