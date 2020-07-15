Кабмин выделит Минздраву более 100 миллионов на стажировку врачей-интернов

Деньги возьмут из фонда по борьбе с COVID-19

Деньги возьмут из фонда по борьбе с COVID-19

Кабинет министров постановил выделить Министерству здравоохранения 103 412,8 тысячи гривен на безвозвратной основе из Фонда борьбы с коронавирусом

Об этом говорится в сообщении народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram, пишет RegioNews. Кабмин постановил выделить Минздраву 103 412,8 тыс. грн (расходы потребления) на безвозвратной основе из Фонда борьбы с коронавирусом на стажировку врачей-интернов в 2020 году", — сообщил Гончаренко. Напомним, Кабмин предлагает штрафовать заведения за посетителей без масок

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