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15 июля 2020, 16:12 2

Кабмин выделит Минздраву более 100 миллионов на стажировку врачей-интернов

15 июля 2020, 16:12 2
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Кабинет министров постановил выделить Министерству здравоохранения 103 412,8 тысячи гривен на безвозвратной основе из Фонда борьбы с коронавирусом

Об этом говорится в сообщении народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram, пишет RegioNews.

Кабмин постановил выделить Минздраву 103 412,8 тыс. грн (расходы потребления) на безвозвратной основе из Фонда борьбы с коронавирусом на стажировку врачей-интернов в 2020 году", — сообщил Гончаренко.

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