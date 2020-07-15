Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.



В частности, правительство назначило:

Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем Министра культуры и информационной политики Украины.

Зорина Александра Алексеевича - заместителем Министра энергетики Украины.

Немчинова Максима Александровича - заместителем Министра энергетики Украины.

Бедного Матвея Викторовича - заместителем Министра молодежи и спорта Украины.

Витренко Андрея Александровича - заместителем Министра образования и науки Украины.

Гарбарука Игоря Николаевича - заместителем Министра образования и науки Украины.

Банькова Александра Сергеевича - государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Кузевича Василия Степановича - председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Болоховца Юрия Витальевича - заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).