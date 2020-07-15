Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров
Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял ряд кадровых решений.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.
В частности, правительство назначило:
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Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем Министра культуры и информационной политики Украины.
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Зорина Александра Алексеевича - заместителем Министра энергетики Украины.
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Немчинова Максима Александровича - заместителем Министра энергетики Украины.
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Бедного Матвея Викторовича - заместителем Министра молодежи и спорта Украины.
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Витренко Андрея Александровича - заместителем Министра образования и науки Украины.
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Гарбарука Игоря Николаевича - заместителем Министра образования и науки Украины.
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Банькова Александра Сергеевича - государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
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Кузевича Василия Степановича - председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
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Болоховца Юрия Витальевича - заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
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Маковского Дмитрия Васильевича - первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи'связи и защиты информации Украины.
Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Боруховского Богдана Валентиновича -...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 15 июля 2020 г.
Напомним, 8 июля Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена.