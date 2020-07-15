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15 июля 2020, 17:00 3

Кабмин назначил главу гослесагентства и семерых заместителей министров

15 июля 2020, 17:00 3
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Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности, правительство назначило:

  • Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

  • Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем Министра культуры и информационной политики Украины.

  • Зорина Александра Алексеевича - заместителем Министра энергетики Украины.

  • Немчинова Максима Александровича - заместителем Министра энергетики Украины.

  • Бедного Матвея Викторовича - заместителем Министра молодежи и спорта Украины.

  • Витренко Андрея Александровича - заместителем Министра образования и науки Украины.

  • Гарбарука Игоря Николаевича - заместителем Министра образования и науки Украины.

  • Банькова Александра Сергеевича - государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

  • Кузевича Василия Степановича - председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

  • Болоховца Юрия Витальевича - заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

  • Маковского Дмитрия Васильевича - первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи'связи и защиты информации Украины.

Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Боруховского Богдана Валентиновича -...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 15 июля 2020 г.

Напомним, 8 июля Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена.

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