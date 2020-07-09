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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 15:55 1

В Харьковской области электричка опоздала на час из-за пассажиров без масок

09 июля 2020, 15:55 1
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Фото: flickr
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На Харьковщине пригородный поезд задержался в пути почти на час из-за пассажиров, которые не придерживались масочного режима.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию ​​с задержкой в ​​49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок", - говорится в сообщении.

Известно, что нарушителей обнаружили проводники и работники военизированной охраны, которые осуществляли очередной рейд по проверке соблюдения гражданами карантинных требований на станции Дергачи.

На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции", - добавили в "Укрзализныце".

Полицейские провели разъяснительную работу среди нарушителей, поэтому на конечную станцию ​​Харьков-Пассажирский поезд прибыл с задержкой в ​​49 минут.

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Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев.

В Харьковской области обнаружили более заразную разновидность коронавируса.

Харьковская область Укрзализныця полиция маски поезд
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