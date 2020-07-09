У Харківській області електричка запізнилась на годину через пасажирів без масок

Область входить до переліку областей, які не відповідають критеріям послаблення карантину

Область входить до переліку областей, які не відповідають критеріям послаблення карантину

Фото: flickr

На Харківщині приміський поїзд затримався в дорозі майже на годину через пасажирів, які не дотримувалися маскового режиму.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

8 липня приміський поїзд №6015 Козача Лопань — Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що порушників виявили провідники та працівники воєнізованої охорони, які здійснювали черговий рейд щодо дотримання громадянами карантинних вимог на станції Дергачі.

На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування по гучномовцю про необхідність користуватися захисними масками. Залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції", - додали в "Укрзалізниці".

Поліцейські провели роз’яснювальну роботу серед порушників, тому на кінцеву станцію Харків-Пасажирський поїзд прибув із затримкою в 49 хвилин.

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