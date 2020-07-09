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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 15:55 1

У Харківській області електричка запізнилась на годину через пасажирів без масок

09 липня 2020, 15:55 1
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Фото: flickr
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На Харківщині приміський поїзд затримався в дорозі майже на годину через пасажирів, які не дотримувалися маскового режиму.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

8 липня приміський поїзд №6015 Козача Лопань — Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що порушників виявили провідники та працівники воєнізованої охорони, які здійснювали черговий рейд щодо дотримання громадянами карантинних вимог на станції Дергачі.

На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування по гучномовцю про необхідність користуватися захисними масками. Залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції", - додали в "Укрзалізниці".

Поліцейські провели роз’яснювальну роботу серед порушників, тому на кінцеву станцію Харків-Пасажирський поїзд прибув із затримкою в 49 хвилин.

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Харківська область Укрзализныця поліція маски поїзд
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