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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 15:39 7

В Киеве задержали адвоката, который нес взятку для судьи

09 июля 2020, 15:39 7
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Он должен был передать первый транш взятки в размере 30 тысяч гривен
Он должен был передать первый транш взятки в размере 30 тысяч гривен
Фото: Facebook
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В Киеве правоохранители задержали адвоката, который подстрекал клиента дать взятку в размере 570 тысяч гривен заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В обмен на деньги суд был должен издать приказ о взыскании с частного предприятия семи миллионов гривен в его пользу.

9 июля адвоката задержали возле административного здания Оболонского районного суда города Киева.

Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен с целью последующей передачи судье", - говорится в сообщении.

Адвокату готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, в Ровно на взятке в $700 попалась завкафедрой одного из вузов.

Киев суд адвокат взятка полиция
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