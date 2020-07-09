В Киеве задержали адвоката, который нес взятку для судьи

Он должен был передать первый транш взятки в размере 30 тысяч гривен

Он должен был передать первый транш взятки в размере 30 тысяч гривен

Фото: Facebook

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который подстрекал клиента дать взятку в размере 570 тысяч гривен заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В обмен на деньги суд был должен издать приказ о взыскании с частного предприятия семи миллионов гривен в его пользу.

9 июля адвоката задержали возле административного здания Оболонского районного суда города Киева.

Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен с целью последующей передачи судье", - говорится в сообщении.

Адвокату готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, в Ровно на взятке в $700 попалась завкафедрой одного из вузов.