В Харьковской области обнаружили более заразную разновидность коронавируса

В области фиксируют рост количества тяжелых форм пневмонии

В области фиксируют рост количества тяжелых форм пневмонии

Фото: flickr

Об этом в интервью "Суспільному" рассказала эпидемиолог Анна Сухорукова, передает RegioNews.

По ее словам, больные новой разновидностью вируса в течение более длительного времени могут заражать других людей, и его распространение фиксируют в северной части Харьковского и Волчанском районе.

Мы видим, что есть разные формы. Возможно, это циркуляция различных модификаций вируса, так как на отдельных территориях очень много не только больных, но и людей, которые выделяют вирус длительное время", - сказала Сухорукова.

Она добавила, что в других районах области больные чаще имеют отрицательный результат при повторном тестировании. Однако, по ее мнению, сейчас рано говорить о происхождении этого вируса, потому что это только предварительные данные исследований.

По словам Сухоруковой, наиболее неблагополучной территорией в регионе остается Харьков, также специалисты лабцентра фиксируют рост количества тяжелых форм пневмонии.

Она также отметила, что по смертности от COVID-19 Харьковская область занимает второе место в Украине.

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Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев.