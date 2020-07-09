Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев

За последние сутки умер 21 человек, всего вследствие болезни умерли 1327 человек

За последние сутки умер 21 человек, всего вследствие болезни умерли 1327 человек

pixabay.com

За все время пандемии в Украине было зафиксировано 51 224 случая коронавируса, за последние сутки обнаружили 810 новых инфицированных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 119, Ровенской области - 76, Закарпатской области - 89 и в городе Киеве - 93", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2021 случай;

Волынская область — 2875 случаев;

Днепропетровская область — 1130 случаев;

Донецкая область — 749 случаев;

Житомирская область — 1500 случаев;

Закарпатская область — 3622 случая;

Запорожская область — 605 случаев;

Ивано-Франковская область — 2857 случаев;

Кировоградская область — 669 случаев;

г. Киев — 5 872 случая;

Киевская область — 2895 случаев;

Львовская область — 6681 случай;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 465 случаев;

Одесская область — 2052 случая;

Полтавская область — 327 случаев;

Ровенская область — 4380 случаев;

Сумская область — 328 случаев;

Тернопольская область — 2153 случая;

Харьковская область — 2521 случай;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 865 случаев;

Черновицкая область — 5074 случая;

Черкасская область — 707 случаев;

Черниговская область — 585 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

.