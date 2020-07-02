Достроить зоопарк и дорогу: Кернес рассказал, почему идет на местные выборы

На местные выборы городской голова пойдет с "Блоком Кернеса - успешный Харьков"

На местные выборы городской голова пойдет с "Блоком Кернеса - успешный Харьков"

Фото: из открытых источников

Харьковский городской голова Геннадий Кернес пойдет на местные выборы этой осенью, чтобы завершить строительство дороги, зоопарка и метро.

Об этом Кернес заявил в интервью "Радио Свободе", передает RegioNews.

Мне нужно завершить несколько крупномасштабных проектов. В том числе, достроить метро, зоопарк, дорогу", - подчеркнул он.

Кернес считает, что с ним может побороться за кресло мэра любой человек, но "откусить голоса" у него не получится.

Голоса откусить я никому не дам. Потому что я люблю свой город, горожан и делаю все для того, чтобы наш город был успешным. Власть не люблю, но дело в том, что власть дает возможность реализовать те процессы, которые ты наметил, чтобы удобно было всем", - отметил городской голова.

По его словам, раздача пайков не была началом предвыборной кампании в Харькове. И это якобы не он принял решение о нанесении своей фамилии на пакеты.

"Сейчас это не имеет никакого значения, потому что то прошло уже. Те люди, которые готовили эти пайки, решили так поступить. То их инициатива, волонтеров, не наша. Нет, это не была подготовка к местным выборам", - отметил Кернес.

Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес анонсировал участие в выборах мэра Харькова.