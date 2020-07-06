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06 июля 2020, 13:21 5

На Закарпатье представили первого заместителя главы ОГА

06 июля 2020, 13:21 5
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Он будет курировать гуманитарно-социальный блок
Он будет курировать гуманитарно-социальный блок
Фото: Facebook
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Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров представил руководителям департаментов и управлений первого заместителя Олега Коцюбу.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА в Facebook, передает RegioNews.

Алексей Петров представил руководителям департаментов и управлений первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Олега Коцюбу. Он будет курировать гуманитарно-социальный блок”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди поставленных перед ним задач:

- борьба с распространением COVID-19 на территории области. Контроль по обеспечению учреждений здравоохранения, которые принимают больных на коронавирус, средствами индивидуальной защиты для медицинских работников и необходимым оборудованием;
- контроль за реализацией программы Большого строительства, в которую вошли: учреждения образования – школы и садики, спортивные комплексы; учреждения здравоохранения – амбулатории и опорные больницы; дороги – местного и государственного значения;
- образовательное направление: готовность учреждений образования к работе в особых условиях пандемии.

Коцюба заверил главу Закарпатской ОГА, что готов к выполнению поставленных задач.

Справка

Олег Коцюба получил высшее образование в Национальной академии Службы Безопасности Украины, по специальности правоведение. В 2018 году завершил обучение в Могилянской бизнес-школе, получил звание магистра публичного управления.

В течение 28 лет работал в Службе безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях. Женат, имеет сына.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье.

коронавирус выборы Закарпатье ОГА область
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