На Закарпатье представили первого заместителя главы ОГА

Он будет курировать гуманитарно-социальный блок

Он будет курировать гуманитарно-социальный блок

Фото: Facebook

Об этом сообщает Закарпатская ОГА в Facebook, передает RegioNews.

Алексей Петров представил руководителям департаментов и управлений первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Олега Коцюбу. Он будет курировать гуманитарно-социальный блок”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди поставленных перед ним задач:

- борьба с распространением COVID-19 на территории области. Контроль по обеспечению учреждений здравоохранения, которые принимают больных на коронавирус, средствами индивидуальной защиты для медицинских работников и необходимым оборудованием;

- контроль за реализацией программы Большого строительства, в которую вошли: учреждения образования – школы и садики, спортивные комплексы; учреждения здравоохранения – амбулатории и опорные больницы; дороги – местного и государственного значения;

- образовательное направление: готовность учреждений образования к работе в особых условиях пандемии.

Коцюба заверил главу Закарпатской ОГА, что готов к выполнению поставленных задач.

Справка

Олег Коцюба получил высшее образование в Национальной академии Службы Безопасности Украины, по специальности правоведение. В 2018 году завершил обучение в Могилянской бизнес-школе, получил звание магистра публичного управления.

В течение 28 лет работал в Службе безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях. Женат, имеет сына.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье.