Протесты чернобыльцев в Харькове: участники акции заблокировали больницу (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Люди требуют исключить больницу из перечня опорных в борьбе с коронавирусом

Люди требуют исключить больницу из перечня опорных в борьбе с коронавирусом

Фото: suspilne.media

Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

Об этом сообщает "Общественное", информирует RegioNews.

Возле больницы собралось несколько десятков людей. Они держат плакаты с надписями: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения конституции и законов Украины".

По словам протестующих, власть "под видом каких-то коронавірусних больных хочет забрать Чернобыльскую больницу".

Один из участников во время выступления перед протестующими заявил, что помещения больницы не соответствует "специальным санитарным требованиям".

"Условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет", - сказал он.

По словам заместителя директора Департамента охраны здоровья Геннадия Бондарчука, больница работает "в нормальном режиме", а медучреждение "обеспечено всем необходимым" для приема больных на COVID.

Кроме того, директор заведения Ирина Пирогова сообщила, что они получили распоряжение об открытии диспансера радиационной защиты для приема больных на коронавирус.

Известно, что из областной инфекционной больницы перевозят пациентов, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии.

Полиция пыталась оттеснить толпу.

Ранее сообщалось, что медицинское учреждение еще не принимает больных COVID-19. В случае необходимости об этом будет принято отдельное решение.

В ОГА отмечают, что, понимая особый статус "чернобыльцев", готовы обеспечить их социальные гарантии и решить вопрос с плановой госпитализацией в другие медицинские учреждения, которые подчинены областному совету и администрации.