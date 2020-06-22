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22 июня 2020, 12:14 3

Воровали деньги со счетов иностранцев: в Харькове разоблачили хакеров

22 июня 2020, 12:14 3
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Изъято ценностей на 12 млн гривен
Изъято ценностей на 12 млн гривен
Фото: СБУ
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В Харьковской области разоблачили преступную группировку, которая занималась похищением денег с банковских карт.

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Так, по его данным, в группировку входило 15 человек. Они использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные.

Похищенные деньги они переводили на собственные счета через электронные платежные сервисы, в том числе российские - запрещенные в Украине.

Было проведено 16 обысков - по месту работы хакеров и в жилищах фигурантов дела.

Выявлено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карт и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные деньги и ценности на сумму свыше 12 млн грн, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех лиц, причастных к махинациям.

Ранее сообщалось, что на Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила разработчика шпионского программного обеспечения, которое предоставляло скрытый удаленный доступ к персональным данным.

хакеры СБУ правоохранители Харьков деньги
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