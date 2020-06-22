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22 июня 2020, 14:51 3

Протесты чернобыльцев: в харьковскую больницу забрали двух полицейских

22 июня 2020, 14:51 3
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У одного из них - закрытая черепно-мозговая травма, а у другого - ушиб лодыжки
У одного из них - закрытая черепно-мозговая травма, а у другого - ушиб лодыжки
Фото: suspilne.media
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После открытия Харьковского областного диспансера радиационной защиты для приема больных на коронавирус произошла стычка между представителями чернобыльских организаций и правоохранителями. После чего, "скорая" госпитализировала двух полицейских.

Об этом сообщает "Общественное", информирует RegioNews.

Полицию вызвали, поскольку чернобыльцы препятствовали проезду спецтранспорта с тяжелобольным внутри.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, правоохранителей ударили во время беспорядков.

Их кто-то толкнул воротами, когда их пытались закрыть. Они не ожидали этого и упали... Оттолкнули, пожалуй, воротами. Один упал и ударился затылком об асфальт", — сказал он.

Известно, что пострадавшие - сотрудники Шевченковского отдела полиции.

В свою очередь, один из участников митинга рассказала, что они стояли у ворот, "чтобы сохранить больницу, единственную в Харькове, куда могут поступить чернобыльцы и их вылечат".

Мы стояли возле забора, и эти в черном нас сбили, прошли по нас, сняли ворота и пустили машину", - сообщила она.

Напомним, представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

коронавирус протест митинг Харьков больницы
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