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16 июня 2020, 13:22 22

В Харькове на заводе "Электротяжмаш" проводятся обыски - прокуратура

16 июня 2020, 13:22 22
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Убытки, причиненные "Электротяжмашу" в результате двух поставок тяговых агрегатов в РФ, составляют более 1 млн гривен
Убытки, причиненные "Электротяжмашу" в результате двух поставок тяговых агрегатов в РФ, составляют более 1 млн гривен
Фото: khar.gp.gov.ua
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Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что в помещениях ГП “Завод "Электротяжмаш“ проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия в деле о растрате государственного имущества.

По словам Фильчакова, во время досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" до Брянского машиностроительного завода, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.", - говорится в сообщении.

Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП реализовывалась по стоимости, значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления только двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен вред на сумму 1 миллион 100 тысяч гривен.

В помещениях "Электротяжмаша" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц Регионального филиала "Львовская железная дорога" во время закупок запчастей для подвижного состава.

РФ обыск прокуратура прокурор полиция Харьковская область
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