В Харькове на заводе "Электротяжмаш" проводятся обыски - прокуратура

Убытки, причиненные "Электротяжмашу" в результате двух поставок тяговых агрегатов в РФ, составляют более 1 млн гривен

Убытки, причиненные "Электротяжмашу" в результате двух поставок тяговых агрегатов в РФ, составляют более 1 млн гривен

Фото: khar.gp.gov.ua

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что в помещениях ГП “Завод "Электротяжмаш“ проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия в деле о растрате государственного имущества.

По словам Фильчакова, во время досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" до Брянского машиностроительного завода, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.", - говорится в сообщении.

Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП реализовывалась по стоимости, значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления только двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен вред на сумму 1 миллион 100 тысяч гривен.

В помещениях "Электротяжмаша" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц Регионального филиала "Львовская железная дорога" во время закупок запчастей для подвижного состава.