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17 июня 2020, 10:51 13

Обыски на "Электротяжмаше": двум чиновникам сообщили о подозрении

17 июня 2020, 10:51 13
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Сумма убытков причиненных предприятию составляет 1,2 миллиона гривень
Сумма убытков причиненных предприятию составляет 1,2 миллиона гривень
Фото: из открытых источников
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Представителю высшего руководства, а также одному из директоров государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews.

Прокуратура установила, что между "Электротяжмаш" и предприятием, расположенным в Лондоне, был заключен договор на поставку оборудования. В период с декабря 2019 по апрель 2020 один из директоров завода, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.

Несмотря на это, руководитель подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Представителю высшего руководства завода, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 759 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины, по которой сообщено о подозрении директору предприятия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия в деле о растрате государственного имущества.

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