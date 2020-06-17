Обыски на "Электротяжмаше": двум чиновникам сообщили о подозрении

Сумма убытков причиненных предприятию составляет 1,2 миллиона гривень

Сумма убытков причиненных предприятию составляет 1,2 миллиона гривень

Фото: из открытых источников

Представителю высшего руководства, а также одному из директоров государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews.

Прокуратура установила, что между "Электротяжмаш" и предприятием, расположенным в Лондоне, был заключен договор на поставку оборудования. В период с декабря 2019 по апрель 2020 один из директоров завода, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.

Несмотря на это, руководитель подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Представителю высшего руководства завода, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 759 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины, по которой сообщено о подозрении директору предприятия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия в деле о растрате государственного имущества.