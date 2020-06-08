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08 июня 2020, 11:48 8

Антирекорды: уже зафиксировано более 200 тысяч нарушений ПДД

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08 июня 2020, 11:48 8
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И это только данные за первые пять дней работы камер
Фото: Патрульная полиция
И это только данные за первые пять дней работы камер

В Киеве и Киевской области за первые 5 дней работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано более 200 тысяч таких нарушений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Патрульной полиции.

Кроме того, в полиции рассказали об определенных антирекордах в нарушениях правил дорожного движения. Так, наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes - 208 км/час. на автодороге М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч

А наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata, ДОУ AX493***. Он превышал скорость аж 10 раз за один день.

Напомним, за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен, за превышение скорости свыше 50 км/ч – 510 гривен. Если оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

В ближайшее время в полиции планируют установить еще 220 таких систем. В целом до конца года планируется увеличить количество камер автофиксации до 643 точек по всей стране.

Ранее сообщалось, что МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.


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