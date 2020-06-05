Ярославский будет сносить рынок Фельдмана за деньги Кернеса

Компания Александра Ярославского выиграла тендер на сумму 96 млн гривен

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Компания Александра Ярославского выиграла тендер на сумму 96 млн гривен

Компания олигарха Александра Ярославского займется строительством дороги от Салтовки через рынок Барабашово и до центра города. Тендер ранее объявлял Харьковский городской совет, теперь с компанией должны заключить договор на выполнение работ.

Об этом пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро", передает RegioNews.

Новый консорциум "Блэк Си Консорциум" с предложением 96,15 млн грн выиграл тендер Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на строительство магистрали от ул. Моисеевской до метромоста. Теперь с фирмой должны заключить окончательное соглашение.

Новая дорога протяженностью 762 м будет проходить через крупнейший харьковский рынок "Барабашово".

Партнером турков в Украине является группа Александра Ярославского DCH.

DCH является местным стратегическим партнером компании Makyol, который оказывает консультационную поддержку по широкому кругу вопросов. Это включает в себя контакты в бизнес-сообществе и управления проектами", – сообщает издание "НВ” со ссылкой на пресс-службу группы.

Конкурентами победителя на тендере были ООО "Альфа-Металл-Компани", "Главшляхбуд" и "ШБ "Альтком". Именно у "Альткома" консорциум "Блэк Си" арендует технику для выполнения дорожных работ. При том на аукционе эти компании почти не конкурировали между собой: два из трех компаний не сбросили ни копейки, и только "Альфа-Металл-Компани" упала в цене на незначительные 2%.

Обжаловать условия тендерной документации пыталось ООО "Международный фонд инициатив", которое не занимается строительством дорог, и ни разу не принимало участия в госзакупках. Фирма просила у АМКУ отменить закупку из-за нарушения в тендерной документации. Но АМКУ отклонил жалобу.

По данным "Харьковского антикоррупционного центра", фирма-жалобщик имеет отношение к владельцам рынка "Барабашово". Среди собственников компании значится Эдуард Гайденко, который был помощником нардепа Александра Фельдмана, владельца рынка "Барабашово".

Как известно, чтобы построить новую дорогу, которая будет пролегать через "Барабашово", надо снести ряд торговых павильонов на рынке. Убедить продавцов на рынке "по-хорошему" Геннадию Кернесу не удалось. В феврале этого года владельцы торговых точек протестовали против строительства дороги. Протестующих разогнала полиция. 56 участников столкновений попали в полицию, после чего суд отправил их под домашний ночной арест.