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08 июня 2020, 15:50 21

Смертельное ДТП на Житомирщине: погиб ребенок и трое взрослых

08 июня 2020, 15:50 21
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Водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом"
Водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом"
Фото: Национальная полиция
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Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли трое взрослых и ребенок. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирщины и Овручского отделения полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Овруч-Словечне", вблизи с. Скребеличи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них – малолетний ребенок. Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейский устроил ДТП с погибшими и ранеными.

ДТП смерть полиция дороги Житомирская область
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