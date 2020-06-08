Смертельное ДТП на Житомирщине: погиб ребенок и трое взрослых

Водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом"

Водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом"

Фото: Национальная полиция

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли трое взрослых и ребенок. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирщины и Овручского отделения полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Овруч-Словечне", вблизи с. Скребеличи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них – малолетний ребенок. Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейский устроил ДТП с погибшими и ранеными.