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08 июня 2020, 17:58 3

Около 200 тысяч верующих: в полиции рассказали, сколько человек пришло на Троицу в храмы

08 июня 2020, 17:58 3
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Это на треть больше, чем на Пасху
Фото: Национальная полиция
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Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима во время богослужений, поэтому праздник прошел спокойно.

Это превысило количество верующих, посетивших богослужения на Пасху - тогда в храмы пришло около 130 тысяч граждан.

Напомним, полиция возбудила 5 уголовных дел за нарушения на Пасху.

В то же время, у Зеленского обеспокоены массовыми нарушениями карантина после его смягчения.

Так, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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церковь карантин коронавирус Троица полиция
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