Около 200 тысяч верующих: в полиции рассказали, сколько человек пришло на Троицу в храмы
Это на треть больше, чем на Пасху
Это на треть больше, чем на Пасху
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
По его словам, священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима во время богослужений, поэтому праздник прошел спокойно.
Это превысило количество верующих, посетивших богослужения на Пасху - тогда в храмы пришло около 130 тысяч граждан.
Напомним, полиция возбудила 5 уголовных дел за нарушения на Пасху.
В то же время, у Зеленского обеспокоены массовыми нарушениями карантина после его смягчения.
Так, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.
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