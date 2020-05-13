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13 мая 2020, 20:59 2

Мэрия Харькова: надо открыть метро, чтобы избежать заражений

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13 мая 2020, 20:59 2
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В горсовете считают, что иначе карантин будет под угрозой
Фото: flickr.com
В горсовете считают, что иначе карантин будет под угрозой

Власти Харькова призывают открыть метро, чтобы затормозить распространение коронавируса.

Такую позицию озвучили в горсовете, сообщает RegioNews.

Заместительница городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан пояснила, что с ослаблением карантина на работу вышло больше людей, и наземный транспорт оказался перегруженным. А скопление граждан на остановках и в транспорте представляют значительный риск. К тому же, в мэрии сетуют, что люди перестали соблюдать меры безопасности.

"Люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазинах, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством”, - заявила Горбунова-Рубан.

Городская власть уверяет, что подземка готова к приему людей: там проводится дезинфекция, есть вентиляция и возможность соблюдать дистанцию.

Напомним, ранее открыть метро просил и городской голова Киева. Впрочем, в Кабмине такой вариант не рассматривают.


Харьков метро карантин
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