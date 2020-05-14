Метро в украинских городах могут открыть не в один день - Ляшко

Речь идет о метрополитенах Киева, Харькова и Днепра

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Речь идет о метрополитенах Киева, Харькова и Днепра

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии метро и общественного транспорта будут рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и этапов выхода Украины из карантина.

Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио", сообщает RegioNews.

Речь идет о трех городах: Киеве, Харькове и Днепре. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день", – подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что вопрос работы общественного транспорта решается в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики.

Рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", — сказал Ляшко.

По его словам, речь идет о комплексном открытии общественного транспорта, метро, восстановлении междугородного сообщения. Ориентировочно, это будет начало июня.

Ранее сообщалось, водители Киева, Хмельницкого, Тернополя и Винницы требуют от Кабмина разрешить работу транспорта в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить восстановить работу метро в столице с 25 мая.

Харьковские власти говорят, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро.