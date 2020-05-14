Метро в украинских городах могут открыть не в один день - Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии метро и общественного транспорта будут рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и этапов выхода Украины из карантина.
Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио", сообщает RegioNews.
Речь идет о трех городах: Киеве, Харькове и Днепре. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день", – подчеркнул Ляшко.
Он напомнил, что вопрос работы общественного транспорта решается в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики.
Рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", — сказал Ляшко.
По его словам, речь идет о комплексном открытии общественного транспорта, метро, восстановлении междугородного сообщения. Ориентировочно, это будет начало июня.
Ранее сообщалось, водители Киева, Хмельницкого, Тернополя и Винницы требуют от Кабмина разрешить работу транспорта в Украине.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить восстановить работу метро в столице с 25 мая.
Харьковские власти говорят, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро.
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