Остальные больные стабильны, их состояние удовлетворительное

Остальные больные стабильны, их состояние удовлетворительное

Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам Антоненко, сегодня в Александровской клинической больнице г. Киева находится 38 больных коронавирусом. Все они стабильны, кроме одного.

Молодой человек 30-ти лет, с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так называемые "искусственные легкие”.

"Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента. Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить. Бережем друг друга и ценим каждое мгновение жизни!” – резюмировала Антоненко.



По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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