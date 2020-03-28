Среди больных коронавирусом буковинцев трое - в тяжелом состоянии, 35 - лечатся амбулаторно
Об этом сообщают в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
По состоянию на 15:00, 28 марта трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации. Все больные старше 50 лет.
Больные находятся в Глыбоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице.
Станом на 15:00, 28 березня Троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у важкому стані. Вони...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 28 березня 2020 р.
Состояние остальных инфицированных коронавируса буковинцев стабильное.
35 человек - не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.
Станом на 28 березня, загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку складає...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 28 березня 2020 р.
Как мы уже сообщали ранее, губернатор Буковины Сергей Осачук и официальный сайт Черновицкой ОГА накануне, 27 марта, обнародовали информацию о 12 новых случаев коронавируса на Буковине.
Таким образом, общее количество больных на Буковине составляет 59 случаев.
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