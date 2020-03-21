Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Волынские новости, информацию подтвердили в Волынской облгосадминистрации.
Так положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.
"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.
При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.
"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.
В то же время в пресс-службе Херсонской ОГА сообщают, что в Херсоне с подозрением на коронавирус госпитализировали пятерых человек, из них один ребенок. Биологический материал пациентов направили в лабораторию Киева.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области священник стал первым зараженным Сovid-19.
Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали и во Львове.
Так, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
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