Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке

В Луцке выявили первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией

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В Луцке выявили первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Волынские новости, информацию подтвердили в Волынской облгосадминистрации.

Так положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.

В то же время в пресс-службе Херсонской ОГА сообщают, что в Херсоне с подозрением на коронавирус госпитализировали пятерых человек, из них один ребенок. Биологический материал пациентов направили в лабораторию Киева.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области священник стал первым зараженным Сovid-19.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали и во Львове.

Так, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

А в городах Украины отменяют общественный транспорт.