В Днепре дефицит защитных костюмов, а марлевые повязки приходится шить медикам - СМИ

В Днепре врачи скорой помощи ездят на вызовы с подозрением на коронавирус по одному, чтобы экономить защитные костюмы, самостоятельно шьют марлевые повязки и молятся

Фото: unsplash

В Днепре врачи скорой помощи ездят на вызовы с подозрением на коронавирус по одному, чтобы экономить защитные костюмы, самостоятельно шьют марлевые повязки и молятся

Об этом в эксклюзивном комментарии изданию "Обозреватель" сообщила местный медик, передает RegioNews.

По словам медиков, уровень противоэпидемической ситуации на Днепропетровщине "достиг дна".

Еще несколько дней назад защитные маски медикам выдавали только на вызовы с диагнозом острая респираторная инфекция и только по две штуки, рассказала женщина. При этом остатки флизелиновых костюмов плохого качества передали только противоэпидемической бригаде врачей. Остальные ездят на вызовы без защиты.

"На вызов врач или фельдшер идут по одному, чтоб костюм сэкономить. А ещё у нас закончились катетеры для обеспечения венозного доступа, и когда пройдут торги и закупка -– неизвестно. Но главное – молиться..." – говорит медик.

Врач отметила, что местные жители собирают деньги им на защитные средства, ищут костюмы, маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Она шокирована этим, потому что "на каждом шагу кричат мы обеспечены!".

"Всем тем сотрудникам, которым не досталось марлевой маски, необходимо сшить самостоятельно маску для себя. Но лучше сшить всем, ведь там четыре слоя марли, а нужно для лучшей защиты восемь", – цитирует распоряжение начальства медик скорой.

Ранее сообщалось, что Полиция и медики ищут попутчиков больных коронавирусом супругов из Днепра.

Напомним, что первые случаи коронавируса зафиксировали в Луцке, в городе ЗалещикиТернопольской области и Львове.

Кроме того, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

Также сообщалось, что в Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение .

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)