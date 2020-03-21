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21 марта 2020, 12:13 90

В Тернопольской области священник стал первым зараженным Сovid-19

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21 марта 2020, 12:13 90
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Первым человеком, который заболел коронавирусом Сovid-19 в Тернопольской области оказался священник, у которого большая семья
Фото: unsplash
Первым человеком, который заболел коронавирусом Сovid-19 в Тернопольской области оказался священник, у которого большая семья

Об сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА, передает RegioNews.

В сообщении говорится, что 57-летнего священника из города Залещики изолировали и его лечат симптоматически.

"Он находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица", - уточнили в ОГА.

В Залещицком и соседних районах власти усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты, правоохранители будут проводить скриннинг.

Напомним, что во Львове зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Кроме того, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

Также сообщалось, что в Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение .

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