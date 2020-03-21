В Тернопольской области священник стал первым зараженным Сovid-19
Об сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА, передает RegioNews.
В сообщении говорится, что 57-летнего священника из города Залещики изолировали и его лечат симптоматически.
"Он находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица", - уточнили в ОГА.
В Залещицком и соседних районах власти усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты, правоохранители будут проводить скриннинг.
Напомним, что во Львове зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Кроме того, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
Также сообщалось, что в Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение .
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